Полицейские Бурятии поучаствовали в марафоне «Бегущие сердца»

Участники забега преодолели дистанцию в 4200 метров



27 мая сотрудники отряда специального назначения «Гром» Управления наркоконтроля МВД по Бурятии приняли участие в седьмом массовом забеге – Зелёный марафон «Бегущие сердца» в Улан-Удэ. Трое полицейских преодолели дистанцию в 4200 метров вместе жителями Бурятии.



Младший лейтенант полиции Александр Канцебура занял третье место в забеге среди мужчин. Двое его коллег Андрей Яньков и Николай Ощепков вошли в десятку лучших, придя на финиш четвёртым и шестым, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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