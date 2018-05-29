На участке трассы из Бурятии в Монголию открыли рабочее движение

Капитальный ремонт на дороге «Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией, возможно, завершат раньше срока



На участке с 30 по 35 километр капитального ремонта дороги А-340 «Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией» запущено рабочее движение.



- Теперь это фактически новая дорога, отвечающая всем современным требованиям. В ходе капитального ремонта на объекте выполнен комплекс работ по фрезерованию существующего покрытия, ремонту водопропускных труб, устройству земляного полотна, новой дорожной одежды, в том числе верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также примыканий и съездов, - сообщает Упрдор «Южный Байкал».



В настоящее время подрядная организация выполняет работы по дооснащению участка необходимыми элементами безопасности.



Работы на участке стартовали в феврале этого года и, согласно графику, должны были завершиться в декабре. Но, открытие рабочего движения показало, что объект сдадут в эксплуатацию значительно раньше изначально намеченного срока, отмечают в управлении дорог.

