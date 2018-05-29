В Улан-Удэ многоэтажки и частный сектор остались без света

Почти четыре часа не было электричества в районе Аэропорта



Вчера в 20:10 из-за неисправности на линии аварийно отключился фидер 7 подстанции «АРЗ».



Под отключение попали потребители жилых домов в посёлках Аэропорт №30, 31, 31а, Сокол №7, 8, 9, а также ДНТ «Сокол», частично частного сектора улице Изумрудная.



В 21:54 электроэнергия была включена, кроме потребителей трёх домов в посёлке Аэропорт. В 00:09 свет подключили оставшимся потребителям по нормальной схеме. Общее время отключения составило 3 часа 59 минут, сообщают оперативные службы города.



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