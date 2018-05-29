Выпускники Улан-Удэ будут обучаться в Монголии

В этом году выпуск Колледжа искусств имени Чайковского составит 91 человек по специальностям отрасли культуры и искусства: инструментальное исполнительство, вокальное искусство, сольное и хоровое народное пение, хоровое дирижирование, музыкальное искусство эстрады, музыкальное звукооператорское мастерство, народное художественное творчество, социально-культурная деятельность, цирковое искусство, живопись, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Многие выпускники планируют продолжить образование в ведущих вузах России и Монголии. Министерством культуры республики проведена работа по утверждению заявки на целевое обучение за счёт ассигнований федерального бюджета в ведущих творческих вузах, подведомственных министерству культуры России. Также достигнута договорённость с министерством образования, культуры и науки Монголии на выделение грантов для обучения выпускников в Монгольском государственном университете культуры и искусств. В ближайшее время ребят ждут самые главные творческие испытания – государственная итоговая аттестация. В качестве председателей государственных аттестационных комиссий Минкультом республики утверждены ведущие специалисты Бурятского театра оперы и балета, Национального оркестра республики, Республиканского центра народного творчества, цирка Бурятии, детской художественной школы имени Мэрдыгеева, КДЦ «Рассвет», сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Читают сейчас

Воздух в Бурятии прогреется до +35 Общество, По данным Бурятского Гидрометцентра, 29 мая в республике будет стоять погода без осадков, утром местами туман



Владимир Соловьев предложил повесить двух туристов, загрязняющих Байкал Общество, Российский журналист Владимир Соловьев на Международном экономическом форуме в Петербурге предложил повесить двух первых туристов, которые загрязняют Байкал. По его мнению, такое неотвратимое наказание покажет отдыхающим, что мусорить на прибрежной территории озера нельзя

В Улан-Удэ окончательно запретят поворот на Элеваторе Общество, С 15 июня будут демонтированы таблички «Время действия» на предписывающие знаки для запрещения поворотов налево с проспекта 50–летия Октября на ул. Гагарина

В Бурятии прошла комплексная проверка подразделений антитеррора Общество, С начала текущего года в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, было проведено свыше 200 проверок состояния противодействию терроризму

Лето пришло в Восточную Сибирь Общество, По-летнему теплая погода с кратковременными дождями и температурой воздуха до +35 градусов ожидает регионы Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра

Участники поезда дружбы из Берлина прибудут на Байкал Общество, Поезд дружбы Берлин – Москва – это проект немецкой общественной организации «Druschba. Global». Он проводится при поддержке администрации президента России