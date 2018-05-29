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«Уральские пельмени» «взорвали» публику в Улан-Удэ

«Уральские пельмени» «взорвали» публику в Улан-Удэ
Общество, 
Екатеринбургские КВН-щики вернулись в Бурятию через 8 лет 

Накануне в столице Бурятии с шоу-программой выступили «Уральские пельмени». Чемпионы Высшей лиги КВН из Екатеринбурга собрали немало горожан в зале ФСК. В предыдущий раз артисты приезжали в Улан-Удэ восемь лет назад - в 2010 году.

Юмористы представили зрителям множество всеми любимых номеров, в том числе, знаменитых бабок в исполнении Андрея Рожкова и Дмитрия Брекоткина. Вячеслав Мясников порадовал добрыми шуточными песнями. Также артисты исполнили номер, в котором мама, в роли которой выступил Дмитрий Брекоткин, «отбивает» жениха (Максима Ярицу) у своей дочери (Юлии Михалковой) и многие другие. 





Каждую шутку зал подхватывал аплодисментами и звонким смехом. 

«Спасибо за концерт!» 
  
«С детства обожаю КВН и Екатеринбургская команда для меня всегда чемпионы! Юмор добрый и лёгкий. Пресс и животик мой всегда побаливают после новых выпусков! Выступления вживую – это эмоционально!» 
  
«Уральские пельмени, вы крутые!» 
  
«Очень понравился концерт, все вышли счастливые и довольные!», - радостно пишут горожане. 

Также у желающих была возможность сфотографироваться с артистами и взять автограф. 
  
Справка: 

«Уральские пельмени» – чемпионы Высшей лиги КВН 2000 года, победители «Кубка Супер-чемпионов КВН», неоднократные призёры музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН». 

С 2009 года команда выпускает собственное юмористическое шоу на канале СТС. 
концерт
 
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