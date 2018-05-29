«Уральские пельмени» «взорвали» публику в Улан-Удэ

Екатеринбургские КВН-щики вернулись в Бурятию через 8 лет
Накануне в столице Бурятии с шоу-программой выступили «Уральские пельмени». Чемпионы Высшей лиги КВН из Екатеринбурга собрали немало горожан в зале ФСК. В предыдущий раз артисты приезжали в Улан-Удэ восемь лет назад - в 2010 году.
Юмористы представили зрителям множество всеми любимых номеров, в том числе, знаменитых бабок в исполнении Андрея Рожкова и Дмитрия Брекоткина. Вячеслав Мясников порадовал добрыми шуточными песнями. Также артисты исполнили номер, в котором мама, в роли которой выступил Дмитрий Брекоткин, «отбивает» жениха (Максима Ярицу) у своей дочери (Юлии Михалковой) и многие другие.
Каждую шутку зал подхватывал аплодисментами и звонким смехом.
«Спасибо за концерт!»
«С детства обожаю КВН и Екатеринбургская команда для меня всегда чемпионы! Юмор добрый и лёгкий. Пресс и животик мой всегда побаливают после новых выпусков! Выступления вживую – это эмоционально!»
«Уральские пельмени, вы крутые!»
«Очень понравился концерт, все вышли счастливые и довольные!», - радостно пишут горожане.
Также у желающих была возможность сфотографироваться с артистами и взять автограф.
Справка:
«Уральские пельмени» – чемпионы Высшей лиги КВН 2000 года, победители «Кубка Супер-чемпионов КВН», неоднократные призёры музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН».
С 2009 года команда выпускает собственное юмористическое шоу на канале СТС.
Екатеринбургские КВН-щики вернулись в Бурятию через 8 лет (Фото, Видео)
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