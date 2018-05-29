«Уральские пельмени» «взорвали» публику в Улан-Удэ

Накануне в столице Бурятии с шоу-программой выступили «Уральские пельмени». Чемпионы Высшей лиги КВН из Екатеринбурга собрали немало горожан в зале ФСК. В предыдущий раз артисты приезжали в Улан-Удэ восемь лет назад - в 2010 году.Юмористы представили зрителям множество всеми любимых номеров, в том числе, знаменитых бабок в исполнении Андрея Рожкова и Дмитрия Брекоткина. Вячеслав Мясников порадовал добрыми шуточными песнями. Также артисты исполнили номер, в котором мама, в роли которой выступил Дмитрий Брекоткин, «отбивает» жениха (Максима Ярицу) у своей дочери (Юлии Михалковой) и многие другие.

«Очень понравился концерт, все вышли счастливые и довольные!», - радостно пишут горожане.Также у желающих была возможность сфотографироваться с артистами и взять автограф.

С 2009 года команда выпускает собственное юмористическое шоу на канале СТС.

«С детства обожаю КВН и Екатеринбургская команда для меня всегда чемпионы! Юмор добрый и лёгкий. Пресс и животик мой всегда побаливают после новых выпусков! Выступления вживую – это эмоционально!»

Публикация от Баранова Ирина (@irina_baranova18) 28 Май 2018 в 7:43 PDT

Публикация от Мария (@maria1977427) 28 Май 2018 в 6:47 PDT

Публикация от ♠️ (@sheenskya) 28 Май 2018 в 7:34 PDT

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