В северном посёлке Бурятии по суду отремонтируют очистные

Администрации Северо-Байкальского района дали год на разработку проектной документации
Северобайкальская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства при эксплуатации очистных сооружений посёлка Янчукан, расположенного в водоохранной зоне на Байкальской природной территории.
На очистные сооружения принимаются хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого фонда, общественных зданий и социальных объектов.
- Собственником водных объектов, администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский район», допускаются нарушения Водного Кодекса РФ. Так, не ведётся производственный контроль качества сточных вод, отсутствует рабочая программа производственного контроля качества воды. Все очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1990 годы. За период эксплуатации ремонт на комплексе очистных сооружений не проводился, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Всё это создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проживающих в населённых пунктах вблизи рек, в том числе использующих воду для личных целей.
По иску прокурора Северобайкальский городской суд обязал администрацию Северо-Байкальского района принять меры по разработке и утверждению проектной документации на объектах коммунальной инфраструктуры. Срок исполнения – в течение 1 года со дня выступления решения в законную силу.
Также на администрацию района возложена обязанность принять участие в осуществлении финансирования мероприятий по проектированию очистных сооружений. Решение суда вступило в законную силу.
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