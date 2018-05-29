По данным Бурятского Гидрометцентра, 29 мая в республике будет стоять погода без осадков, утром местами туман
Ветер восточный 5-10, местами порывы до 14 м/с.
Температура днём +30, +35, местами +20, +25, по Прибайкалью +14, +19.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура +31, +33.
Воздух в Бурятии прогреется до +35
Общество, Фото:
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