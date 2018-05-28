Владимир Соловьев предложил повесить двух туристов, загрязняющих Байкал

Российский журналист Владимир Соловьев на Международном экономическом форуме в Петербурге предложил повесить двух первых туристов, которые загрязняют Байкал. По его мнению, такое неотвратимое наказание покажет отдыхающим, что мусорить на прибрежной территории озера нельзя



Остров Ольхон — красивое место на Байкале. Каждый год сюда высаживается экологический десант, около 500 человек. Убирают бытовой мусор, который оставлен туристами, приезжающими любоваться красотами Байкала. По словам российского государственного деятеля Сергея Иванова, необходимо принять какие-то меры, например, поставить мусорные баки.



- Надо просто двух первых повесить. Неотвратимость наказания, — предложил Владимир Соловьев.



Напомним, волонтеры собрали более 36 тысяч мешков мусора за шесть часов в ходе ключевой акции экомарафона «360 минут», которая состоялась 9 сентября 2017 года. Экологические уборки прошли на всем побережье озера Байкал в Иркутской области и Республики Бурятия, а всего в масштабном мероприятии приняли участие 17 тысяч человек. Площадь крупных уборок этой территории составила 1,25 тысячи га, что соответствует площади почти 2 тысяч футбольных полей, сообщает usolie.info.

