В Бурятии прошла комплексная проверка подразделений антитеррора

С начала текущего года в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, было проведено свыше 200 проверок состояния противодействию терроризму



В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 15%, план проверок на зимний период обучения выполнен на 100%.



В преддверии начала нового учебного года в войсках округа состоялась комплексная проверка подразделений антитеррора, к практическим тренировкам было привлечено свыше 10 тысяч человек, задействовано более 600 единиц боевой и специальной техники.



При проведении практических тренировок активно внедряется опыт современных вооруженных конфликтов, в частности личный состав групп блокирования и усиления отрабатывает порядок действий при отражении попыток проникновения условных террористов на военные объекты по различным сценариям.



В программу подготовки также включено применение мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы для блокирования средств связи условных террористов и недопущения дистанционного подрыва управляемых фугасов.



В ходе практической части мероприятий военнослужащие отрабатывают вопросы оперативного вывода техники, в частности бронетранспортеров БТР-80, БТР-82А, БМП-2; БРДМ, МТЛБ, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун», специальных автомобилей на базе УАЗ, комплексов связи и РЭБ в районы выполнения задач, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

