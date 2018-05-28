28 Мая

Жителей Бурятии приглашают в тренажёрный зал «Атлет»

27 Мая

Популярное

В Бурятии прошла комплексная проверка подразделений антитеррора

В Бурятии прошла комплексная проверка подразделений антитеррора
Общество,  Фото:mil.ru
С начала текущего года в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, было проведено свыше 200 проверок состояния противодействию терроризму

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 15%, план проверок на зимний период обучения выполнен на 100%.

В преддверии начала нового учебного года в войсках округа состоялась комплексная проверка подразделений антитеррора, к практическим тренировкам было привлечено свыше 10 тысяч человек, задействовано более 600 единиц боевой и специальной техники.

При проведении практических тренировок активно внедряется опыт современных вооруженных конфликтов, в частности личный состав групп блокирования и усиления отрабатывает порядок действий при отражении попыток проникновения условных террористов на военные объекты по различным сценариям.

В программу подготовки также включено применение мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы для блокирования средств связи условных террористов и недопущения дистанционного подрыва управляемых фугасов.

В ходе практической части мероприятий военнослужащие отрабатывают вопросы оперативного вывода техники, в частности бронетранспортеров БТР-80, БТР-82А, БМП-2; БРДМ, МТЛБ, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун», специальных автомобилей на базе УАЗ, комплексов связи и РЭБ в районы выполнения задач, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Владимир Соловьев предложил повесить двух туристов, загрязняющих Байкал
Общество, 28.05.2018
Российский журналист Владимир Соловьев на Международном экономическом форуме в Петербурге предложил повесить двух первых туристов, которые загрязняют Байкал. По его мнению, такое неотвратимое наказание покажет отдыхающим, что мусорить на прибрежной территории озера нельзя
В Улан-Удэ окончательно запретят поворот на Элеваторе
Общество, 28.05.2018
С 15 июня будут демонтированы таблички «Время действия» на предписывающие знаки для запрещения поворотов налево с проспекта 50–летия Октября на ул. Гагарина
В Бурятии прошла комплексная проверка подразделений антитеррора
В Бурятии прошла комплексная проверка подразделений антитеррора
Общество, 28.05.2018
С начала текущего года в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, было проведено свыше 200 проверок состояния противодействию терроризму
Лето пришло в Восточную Сибирь
Общество, 28.05.2018
По-летнему теплая погода с кратковременными дождями и температурой воздуха до +35 градусов ожидает регионы Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
Участники поезда дружбы из Берлина прибудут на Байкал
Общество, 28.05.2018
Поезд дружбы Берлин – Москва – это проект немецкой общественной организации «Druschba. Global». Он проводится при поддержке администрации президента России
Сергей Бодров-старший и Даши Намдаков станут гостями Забайкальского кинофестиваля
Общество, 28.05.2018
Российский режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров-старший и известный скульптор Даши Намдаков станут гостями Забайкальского кинофестиваля, который пройдёт с 31 мая по 3 июня в Чите
Туяна Будаева: «Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
Туяна Будаева: «Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
Общество, 28.05.2018
Известный театральный критик Туяна Будаева (Николаева) в своём блоге на «Байкал-Daily» рассуждает о прошедшей Лаборатории РОСТа в Русдраме
В Улан-Удэ наградят лучших юных художников
В Улан-Удэ наградят лучших юных художников
Общество, 28.05.2018
По результатам конкурса 10 ребят удостоены звания лауреатов
Медики Бурятии напомнили о вреде курения
Медики Бурятии напомнили о вреде курения
Общество, 28.05.2018
В среднем в год курильщик тратит на сигареты 12 тысяч рублей
В Бичурском районе Бурятии зарегистрирован сотый ребёнок
В Бичурском районе Бурятии зарегистрирован сотый ребёнок
Общество, 28.05.2018
Новорождённую родители назвали красивым именем Василина
В парке Улан-Удэ покажут фильм «Последний богатырь»
В парке Улан-Удэ покажут фильм «Последний богатырь»
Общество, 28.05.2018
Если проект будет иметь успех, то картины будут показывать в парке каждую пятницу
В Бурятии прошёл литературный вечер
В Бурятии прошёл литературный вечер
Общество, 28.05.2018
На вечере, посвящённом члену Союза писателей Бурятии Аральжину Прушенову, показали выставку, ролики и концерт
В Улан-Удэ пройдёт благотворительный концерт «Мир один на всех»
В Улан-Удэ пройдёт благотворительный концерт «Мир один на всех»
Общество, 28.05.2018
Собранные средства направят на строительство детских площадок
Улан-удэнцев приглашают на выставку «Родная Бурятия»
Общество, 28.05.2018
Посетители увидят макеты, личные вещи и документы

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^