В Улан-Удэ окончательно запретят поворот на Элеваторе

С 15 июня будут демонтированы таблички «Время действия» на предписывающие знаки для запрещения поворотов налево с проспекта 50–летия Октября на ул. Гагарина



В настоящее время запрещение поворотов действует с 7:00 до 20:00.



Как сообщает комитет по транспорту, это сделано в целях ликвидации аварийно – опасных участков и увеличения пропускной способности.



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