Участники поезда дружбы из Берлина прибудут на Байкал

Поезд дружбы Берлин – Москва – это проект немецкой общественной организации «Druschba. Global». Он проводится при поддержке администрации президента России



Цель проекта – развитие общественной дипломатии, создание условий для дружбы и сотрудничества между Германией и Россией в различных областях общественной жизни.



4 июня на Белорусский вокзал прибудет Поезд дружбы Берлин-Москва-2018. На нём приедут около двухсот послов мира чтобы посетить российские города, узнать страну, познакомиться и подружиться с россиянами и вместе увидеть открытие чемпионата мира по футболу в Москве.



Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Вологда, Грозный, Краснодар и Сочи, Симферополь и Ялта – города, по которым разъедутся участники проекта. Отдельные маршруты организованы по Байкалу (Иркутск, оз. Байкал, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Казань), Золотому кольцу (Кострома, Ярославль и Сергиев-Посад) и в родовые поместья (Тульская, Калужская и Смоленская области).



Запланирована интересная программа: встречи с общественностью, посещение достопримечательностей и культурных мероприятий, а также мастер-классы и экскурсии, сообщает пресс-служба администрации города Костромы.

