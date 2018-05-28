28 Мая

Жителей Бурятии приглашают в тренажёрный зал «Атлет»

27 Мая

Популярное

Участники поезда дружбы из Берлина прибудут на Байкал

Общество, 
Поезд дружбы Берлин – Москва – это проект немецкой общественной организации «Druschba. Global». Он проводится при поддержке администрации президента России

Цель проекта – развитие общественной дипломатии, создание условий для дружбы и сотрудничества между Германией и Россией в различных областях общественной жизни.

4 июня на Белорусский вокзал прибудет Поезд дружбы Берлин-Москва-2018. На нём приедут около двухсот послов мира чтобы посетить российские города, узнать страну, познакомиться и подружиться с россиянами и вместе увидеть открытие чемпионата мира по футболу в Москве.

Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Вологда, Грозный, Краснодар и Сочи, Симферополь и Ялта – города, по которым разъедутся участники проекта. Отдельные маршруты организованы по Байкалу (Иркутск, оз. Байкал, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Казань), Золотому кольцу (Кострома, Ярославль и Сергиев-Посад) и в родовые поместья (Тульская, Калужская и Смоленская области).

Запланирована интересная программа: встречи с общественностью, посещение достопримечательностей и культурных мероприятий, а также мастер-классы и экскурсии, сообщает пресс-служба администрации города Костромы.
Байкал туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сергей Бодров-старший и Даши Намдаков станут гостями Забайкальского кинофестиваля
Общество, 28.05.2018
Российский режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров-старший и известный скульптор Даши Намдаков станут гостями Забайкальского кинофестиваля, который пройдёт с 31 мая по 3 июня в Чите
Туяна Будаева: «Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
Туяна Будаева: «Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
Общество, 28.05.2018
Известный театральный критик Туяна Будаева (Николаева) в своём блоге на «Байкал-Daily» рассуждает о прошедшей Лаборатории РОСТа в Русдраме
В Улан-Удэ наградят лучших юных художников
В Улан-Удэ наградят лучших юных художников
Общество, 28.05.2018
По результатам конкурса 10 ребят удостоены звания лауреатов
Медики Бурятии напомнили о вреде курения
Медики Бурятии напомнили о вреде курения
Общество, 28.05.2018
В среднем в год курильщик тратит на сигареты 12 тысяч рублей
В Бичурском районе Бурятии зарегистрирован сотый ребёнок
В Бичурском районе Бурятии зарегистрирован сотый ребёнок
Общество, 28.05.2018
Новорождённую родители назвали красивым именем Василина
В парке Улан-Удэ покажут фильм «Последний богатырь»
В парке Улан-Удэ покажут фильм «Последний богатырь»
Общество, 28.05.2018
Если проект будет иметь успех, то картины будут показывать в парке каждую пятницу
В Бурятии прошёл литературный вечер
В Бурятии прошёл литературный вечер
Общество, 28.05.2018
На вечере, посвящённом члену Союза писателей Бурятии Аральжину Прушенову, показали выставку, ролики и концерт
В Улан-Удэ пройдёт благотворительный концерт «Мир один на всех»
В Улан-Удэ пройдёт благотворительный концерт «Мир один на всех»
Общество, 28.05.2018
Собранные средства направят на строительство детских площадок
Улан-удэнцев приглашают на выставку «Родная Бурятия»
Общество, 28.05.2018
Посетители увидят макеты, личные вещи и документы
Детям Бурятии рассказали о законе четырёх «не»
Детям Бурятии рассказали о законе четырёх «не»
Общество, 28.05.2018
МЧС объяснило чему нужно учить детей для их безопасности
В Бурятии более 6 тысяч учеников сдадут ЕГЭ
В Бурятии более 6 тысяч учеников сдадут ЕГЭ
Общество, 28.05.2018
Организуют 59 пунктов проведения экзаменов
Двойня родилась в Бичурском районе Бурятии
Двойня родилась в Бичурском районе Бурятии
Общество, 28.05.2018
Специалист ЗАГСа прочитала стихотворение в честь рождения малышей
В Бурятии разваливается бесхозный деревянный мост
В Бурятии разваливается бесхозный деревянный мост
Общество, 28.05.2018
Администрация Бичурского района начала процесс, после которого сможет финансировать ремонт сооружения (Видео)

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^