Поезд дружбы Берлин – Москва – это проект немецкой общественной организации «Druschba. Global». Он проводится при поддержке администрации президента России
Цель проекта – развитие общественной дипломатии, создание условий для дружбы и сотрудничества между Германией и Россией в различных областях общественной жизни.
4 июня на Белорусский вокзал прибудет Поезд дружбы Берлин-Москва-2018. На нём приедут около двухсот послов мира чтобы посетить российские города, узнать страну, познакомиться и подружиться с россиянами и вместе увидеть открытие чемпионата мира по футболу в Москве.
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Вологда, Грозный, Краснодар и Сочи, Симферополь и Ялта – города, по которым разъедутся участники проекта. Отдельные маршруты организованы по Байкалу (Иркутск, оз. Байкал, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Казань), Золотому кольцу (Кострома, Ярославль и Сергиев-Посад) и в родовые поместья (Тульская, Калужская и Смоленская области).
Запланирована интересная программа: встречи с общественностью, посещение достопримечательностей и культурных мероприятий, а также мастер-классы и экскурсии, сообщает пресс-служба администрации города Костромы.
Участники поезда дружбы из Берлина прибудут на Байкал
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Российский режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров-старший и известный скульптор Даши Намдаков станут гостями Забайкальского кинофестиваля, который пройдёт с 31 мая по 3 июня в Чите
Известный театральный критик Туяна Будаева (Николаева) в своём блоге на «Байкал-Daily» рассуждает о прошедшей Лаборатории РОСТа в Русдраме
По результатам конкурса 10 ребят удостоены звания лауреатов
В среднем в год курильщик тратит на сигареты 12 тысяч рублей
Новорождённую родители назвали красивым именем Василина
Если проект будет иметь успех, то картины будут показывать в парке каждую пятницу
На вечере, посвящённом члену Союза писателей Бурятии Аральжину Прушенову, показали выставку, ролики и концерт
Собранные средства направят на строительство детских площадок
Впереди у выпускников экзамены
Посетители увидят макеты, личные вещи и документы
В учреждении проходит викторина
МЧС объяснило чему нужно учить детей для их безопасности
Организуют 59 пунктов проведения экзаменов
Специалист ЗАГСа прочитала стихотворение в честь рождения малышей
Администрация Бичурского района начала процесс, после которого сможет финансировать ремонт сооружения (Видео)