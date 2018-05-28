Сергей Бодров-старший и Даши Намдаков станут гостями Забайкальского кинофестиваля

Российский режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров-старший и известный скульптор Даши Намдаков станут гостями Забайкальского кинофестиваля, который пройдёт с 31 мая по 3 июня в Чите



Сергей Бодров-старший и Даши Намдаков – близкие друзья и коллеги. Для Даши Намдакова Забайкалье – родной край, место, где он родился и вырос. Многие его работы являются отражением местной культуры и традиций. Сегодня произведения Намдакова можно увидеть в большинстве крупных музеев Европы, Азии и Америки. Даши являлся главным художником нашумевшего фильма Сергея Бодрова «Монгол».



На фестивале Сергей Бодров-старший, давно не посещавший Забайкальскую землю, поделится своими творческими планами, среди которых в том числе – съемки фильма «Калашников» об удивительной судьбе советского и российского конструктора и о его знаменитом детище – автомате АК-47, сообщает пресс-служба правительства.

