В Улан-Удэ наградят лучших юных художников



С 22 по 26 мая в Улан-Удэ состоялся ежегодный конкурс юных художников на премию имени Романа Мэрдыгеева, основоположника бурятского изобразительного искусства, народного художника Бурятской АССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта».



- Конкурс проводится с 2001 года для выявления и поддержки одарённых детей, создания условий для раскрытия и совершенствования профессионального художественного творчества учащихся детских школ искусств города и детской художественной школы имени Мэрдыгеева, - отмечают организаторы.



В этом году на творческое состязание было представлено более 170 работ.



По результатам конкурса 10 ребят удостоены звания лауреатов:



1. Сарюна Будаева – учащаяся детской школы искусств № 11;

2. Айдар Цыденов – учащийся детской школы искусств № 4;

3. Арина Дашиева – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;

4. Арюна Муруева – учащаяся детской художественной школы им. Р. Мэрдыгеева;

5. Татьяна Сажинова – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;



6. Валентина Мартынова – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;

7. Арюна Жамсоева – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;

8. Данара Матханова – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;

9. Анастасия Плеханова - учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;

10. Елизавета Гомбоева - учащаяся ДШИ №11.



Адиса Зориктуева, учащаяся детской художественной школы, удостоена специальной премии семьи Мэрдыгеевых.



Церемония награждения лауреатов конкурса на премию имени Мэрдыгеева состоится 1 июня в 13:00 в музее истории Улан-Удэ, сообщает Управление по информационной политике городской администрации.

