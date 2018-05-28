В Бичурском районе Бурятии зарегистрирован сотый ребёнок



28 мая в Бичурском районном отделе ЗАГС зарегистрирован сотый ребенок с начала года.



- Когда я обратилась в Бичурский отдел ЗАГС, чтобы зарегистрировать родившуюся дочку, была приятно удивлена, что она оказалась «юбилейным» ребёнком, - делится впечатлениями молодая мама Татьяна Утенкова.



Новорождённую родители назвали красивым именем Василина, что в переводе с греческого означает «Царственная». Дочь – первенец в семье Утенковых.



Начальник отдела Юлия Осколкова с пожеланиями здоровья, счастья и благополучия вручила маме свидетельство о рождении малышки, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Бурятии.

