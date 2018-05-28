В парке Улан-Удэ покажут фильм «Последний богатырь»

Если проект будет иметь успех, то картины будут показывать в парке каждую пятницу
8 июня в 21.30 в парке имени Жанаева горожанам покажут фильм «Последний богатырь». В этот день для зрителей здесь поставят удобные скамейки.
Как рассказывают организаторы мероприятия, в 80-90-ые годы на территории парка располагался летний кинотеатр. И новый проект на самом деле является возрождением старых традиций.
- Здесь была раньше площадка, а также специальная кинобудка, откуда крутились фильмы. Идея же организации показа картин возникла у профкома, молодёжного объединения «Взлёт» авиационного завода, - отметил Алексей Дымшаков, заместитель директора по парку имени Жанаева МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха».
По его словам, если задумка будет иметь успех, то фильмы будут показывать летом каждую пятницу. Также в планах – продажа продукции (чай, хот-доги, гамбургеры), раздача тёплых пледов посетителям на случай прохладной погоды. Показ же фильмов будет бесплатным.
Если проект будет иметь успех, то картины будут показывать в парке каждую пятницу
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