Улан-удэнец хотел отсудить у работодателя более 2 миллионов

Мужчина был убеждён, что имел право на больший процент «северной надбавки»



В Железнодорожный районный суд Улан-Удэ обратился горожанин с иском к работодателю, полному товариществу «Саус Тамбей СПГ». Он просил взыскать более 2,1 миллиона рублей процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера, компенсацию за проезд от места жительства на вахту и обратно - 364 тысячи рублей и 300 тысяч компенсации морального вреда.



Мужчина объяснил, что на основании трудового договора работал с 1 января 2016 года по 31 декабря прошлого года супервайзером по электромонтажным работам.



До поступления на работу у него имелся стаж работы в районах крайнего Севера, дающий право на получение процентной надбавки в размере 80%.



К работе он приступил 14 января 2016 года. Через месяц после окончания вахты вернулся в Улан-Удэ, где по почте получил свою трудовую книжку от прежнего работодателя.



- Во время следующего приезда на вахту он предъявил подлинник трудовой книжки начальнику отдела кадров. На следующий день она вернула ему трудовую книжку, заверив, что будет произведён перерасчёт, - приводит пояснения истца пресс-служба суда.



С января прошлого года ему начали выплачивать северную надбавку в размере 10%. В ноябре работник обратился в государственную инспекцию труда в Ямало-Ненецком АО за разъяснением ему порядка и размеров выплаты заработной платы, в том числе северной надбавки. Ему ответили, что он имеет право на получение процентной надбавки в ином размере. Поэтому мужчина после увольнения обратился к работодателю с просьбой о выплате задолженности по северной надбавке. В ответе работодатель указал, что никогда не видел его трудовую книжку и не имел информации о его трудовом стаже в условиях крайнего Севера.



По трудовому договору на момент приёма на работу процентная надбавка мужчине за работу в районах Крайнего севера составляла 0%. В приказе о приёме работника и личной карточке указана та же цифра. По истечении первого года работы дополнительным соглашением к трудовому договору истцу была установлена процентная надбавка 10%. Дополнительное соглашение было подписано истцом, с приказом он был ознакомлен, таким образом, о размере процентной надбавки за стаж работы в условиях Крайнего Севера ему было известно.



Исковые требования мужчины суд оставил без удовлетворения. Решение не вступило в законную силу.

