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Жителей Бурятии просят не вешать хадаки на деревья

Жителей Бурятии просят не вешать хадаки на деревья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ритуальных местах советуют соорудить специальные приспособления для вывешивания хадаков, ленточек 
 
В Буддийской традиционной Сангхе России жителей республики попросили не вешать хадаки и ленточки (зурам, сэмэлгэ, дарцог, хии-морин) на живые деревья. Просьба связана с началом паломничества по святым местам, ритуальными обрядами – обоо. 

И на сайте Сангхи опубликованы следующие рекомендации: 

- ленты лучше нарезать из простой хлопковой ткани (ткань шириной 90 см.) 1-1,5 сантиметра, как в советские времена. Желательно ленты, хадаки, хий-морин вывешивать на специальные шесты в отведённых местах, а не на деревья. Хадаки подносите в дацане; 

- не покупайте у торговцев синтетические яркие ленты! Из синтетической ткани ленточки и хадаки практически вечные, не гниют, не исчезают 500 лет! Нитки распускаются и опутывают растительность, деревья, как сети; 

- при возможности убирать с деревьев ленточки и хадаки, которые их душат и убивают. В ритуальных местах соорудить специальные приспособления для вывешивания хадаков, ленточек, ритуальных флажков - хии-морин; 
 
- Почему же надо беречь природу? Да просто потому, что всё в этом мире не вечно. Потому что, нанося урон природе, мы сами себе наносим вред. Чем мы будем дышать, если воздух будет наполнен вредными газами? Что мы будем пить, если вода будет не пригодна для питья, так как она будет загрязнена? Чем мы будем любоваться, если не будет лесов, полей и лугов с цветками? – отметили в Буддийской традиционной Сангхе России. 
 
Также в Сангхе добавили, что природу нужно беречь и охранять, чтобы мы могли дышать свежим воздухом, пить и купаться в чистой воде, наслаждаться красотой полей, лугов, лесов. 
 
- Мы должны беречь её не только для себя, но и для следующих поколений, для зверей, птиц, насекомых и рыб, живущих на нашей планете, - заключили в религиозной организации.  
 
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