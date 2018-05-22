Медработники Улан-Удэ провели флешмоб «Зелёная больница»

500 яблонь и акаций высадили у Республиканской больницы



17 мая в Республиканской клинической больнице имени Семашко стартовал флешмоб по высадке саженцев «Зелёная больница». Врачи, медсёстры, санитарки и менеджеры с лопатами и вёдрами вышли на посадку саженцев, которые приобрели на свои деньги.



По итогам двух дней на территории главной больницы Бурятии высадили свыше 500 молодых деревьев.



- Я очень рада, что сегодня у всех сотрудников такое хорошее настроение, и они с удовольствием принимают участие в таком экологическом десанте. Хочется отметить, что коллектив Республиканской больницы сплочённый, дружный, ответственный, а такие акции ещё больше объединяют сотрудников, - поделилась своими впечатлениями главный врач РКБ имени Семашко Евгения Лудупова.



Пустыри и вытоптанные площадки силами врачей превратились в клумбы.



- Задача каждого из нас - беречь и приумножать красоту места, в котором мы живем. Все жители Улан-Удэ и Бурятии должны делать так, чтобы любимый город и район с каждым годом становились лучше, зеленее, комфортнее для жизни… Главное, заботиться о его благоустройстве не только для себя, но и для будущих поколений, - рассказали заведующие отделениями во время процесса посадки саженцев.