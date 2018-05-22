500 яблонь и акаций высадили у Республиканской больницы
17 мая в Республиканской клинической больнице имени Семашко стартовал флешмоб по высадке саженцев «Зелёная больница». Врачи, медсёстры, санитарки и менеджеры с лопатами и вёдрами вышли на посадку саженцев, которые приобрели на свои деньги.
По итогам двух дней на территории главной больницы Бурятии высадили свыше 500 молодых деревьев.
- Я очень рада, что сегодня у всех сотрудников такое хорошее настроение, и они с удовольствием принимают участие в таком экологическом десанте. Хочется отметить, что коллектив Республиканской больницы сплочённый, дружный, ответственный, а такие акции ещё больше объединяют сотрудников, - поделилась своими впечатлениями главный врач РКБ имени Семашко Евгения Лудупова.
Пустыри и вытоптанные площадки силами врачей превратились в клумбы.
- Задача каждого из нас - беречь и приумножать красоту места, в котором мы живем. Все жители Улан-Удэ и Бурятии должны делать так, чтобы любимый город и район с каждым годом становились лучше, зеленее, комфортнее для жизни… Главное, заботиться о его благоустройстве не только для себя, но и для будущих поколений, - рассказали заведующие отделениями во время процесса посадки саженцев.
Медработники Улан-Удэ провели флешмоб «Зелёная больница»
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