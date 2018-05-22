В лечебные учреждения привели 123 ребёнка
По состоянию на 21 мая в лечебные учреждения Кабанского района обратилось 314 человек с укусами клещей, из них 123 – дети.
Жителей района предупреждают, что при укусе клеща, нужно срочно обратиться в приёмное отделение скорой медицинской помощи или на ФАП. Не нужно удалять его самостоятельно, так как при неправильном извлечении он повреждается, и его не смогут исследовать на наличие антигена клещевого энцефалита в лаборатории Селенгинской РБ, где открылся специальный кабинет.
В случае положительного анализа, пациента немедленно известят и вызовут в прививочный кабинет поликлиники для введения противоклещевого иммуноглобулина, он ставится в течение 72 часов после укуса, но, если человек был привит от клещевого энцефалита, то иммуноглобулин не ставится, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
В Кабанском районе клещи укусили больше 300 человек
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В лечебные учреждения привели 123 ребёнка
Мясо уничтожили
Нарушения связаны с потреблением алкоголя и курением
Обнаружили больше 2 километров сетей
Премьера спектакля пройдёт в конце июня
Участники должны будут отразить борьбу государства с коррупцией на всех уровнях
Горожане смогут посетить мастер-классы, встречи с писателями и концерт
Жители могут позвонить специалистам в рабочие дни
Певцы исполнили арии из знаменитых опер
Выставка лучших рисунков пройдёт летом в Иволгинском дацане
Остановили больше 40 автомобилей
Они получили стипендию на обучение в университете Канагава
Некачественная или плохо обработанная рыба может стать причиной глистных заболеваний и отравлений
Мероприятия состоялись в рамках акции «Ночь музеев»
В музее хранятся коллекции по археологии, этнографии и быту, предметов советской эпохи