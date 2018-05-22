В Кабанском районе клещи укусили больше 300 человек

В лечебные учреждения привели 123 ребёнка



По состоянию на 21 мая в лечебные учреждения Кабанского района обратилось 314 человек с укусами клещей, из них 123 – дети.



Жителей района предупреждают, что при укусе клеща, нужно срочно обратиться в приёмное отделение скорой медицинской помощи или на ФАП. Не нужно удалять его самостоятельно, так как при неправильном извлечении он повреждается, и его не смогут исследовать на наличие антигена клещевого энцефалита в лаборатории Селенгинской РБ, где открылся специальный кабинет.



В случае положительного анализа, пациента немедленно известят и вызовут в прививочный кабинет поликлиники для введения противоклещевого иммуноглобулина, он ставится в течение 72 часов после укуса, но, если человек был привит от клещевого энцефалита, то иммуноглобулин не ставится, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.