В Бурятии задержали 5,8 кг говядины из Монголии

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Мясо уничтожили



19 мая при досмотре поезда в пункте пропуска «Наушки» госинспектором Наушкинского межрайонного отдела установлено нарушение в сфере ветеринарии - гражданин вёз из Монголии в Россию 5,8 килограмма говядины.



Это является нарушением п.п. 10.1 «Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза». Продукция запрещена к ввозу в Россию, так как импорт осуществлялся из страны с неблагополучной эпизоотической ситуацией.



В отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Мясо изъято и уничтожено, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

