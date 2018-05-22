Мясо уничтожили
19 мая при досмотре поезда в пункте пропуска «Наушки» госинспектором Наушкинского межрайонного отдела установлено нарушение в сфере ветеринарии - гражданин вёз из Монголии в Россию 5,8 килограмма говядины.
Это является нарушением п.п. 10.1 «Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза». Продукция запрещена к ввозу в Россию, так как импорт осуществлялся из страны с неблагополучной эпизоотической ситуацией.
В отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Мясо изъято и уничтожено, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии задержали 5,8 кг говядины из Монголии
Общество, Фото:
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