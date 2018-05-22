В Бурятии приставы проверят нарушителей порядка на транспорте

Нарушения связаны с потреблением алкоголя и курением



В Бурятии проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», в рамках, которого судебные приставы совместно с сотрудниками полиции проведут рейдовые мероприятия по месту жительства граждан, совершивших правонарушения на транспорте.



Административные правонарушения жители совершали в качестве пассажиров на воздушном, железнодорожном или водном транспорте, а также осуществляя перевозки.



Наибольшее количество нарушений связано с появлением в общественных местах в состоянии опьянения, потреблением алкогольной продукции, курением в запрещённых местах, с нарушением правил поведения на транспорте, несоблюдением требований обеспечения безопасности при перевозке пассажиров и багажа, причинением имущественного ущерба.



– Совместное оперативно-профилактическое мероприятие проводится во всех регионах страны с целью привлечения к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов, а также взыскания задолженности, – отмечает начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Бурятии Елена Дворникова.



Сейчас проблеме безопасности на транспорте уделяется повышенное внимание. Причиной тому служат участившиеся происшествия на воздушном, железнодорожном и водном транспорте, где некоторые пассажиры в состоянии опьянения создавали угрозу жизни и здоровью граждан.



На сегодняшний день любителей «расслабиться» перед дальней дорогой, а также дебоширов и хулиганов ждёт не только административная, но и уголовная ответственность за ряд правонарушений, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Бурятии.

