В Улан-Удэ пройдёт праздник книги и чтения



В этом году праздник книги и чтения пройдёт на открытом воздухе в Улан-Удэ. Он состоится уже в десятый раз, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



Торжественное открытие мероприятий пройдёт 24 мая в 16:00 на пешеходной зоне улицы Ленина. Зрителей поздравят официальные лица республики, специальный гость из Забайкалья – писательница Алла Озорнина. Здесь также будет организована церемония награждения лучших читателей.



На празднике прозвучат лучшие классические произведения в исполнении актёров Русского драматического театра имени Бестужева - Петра Прозоровского, Ивана Бузунова и Светланы Полянской. Писательница Алла Озорнина расскажет детям о своём творчестве и поделится с ними секретами писательского мастерства. На мероприятии пройдёт и автограф-сессия с авторами детских книг Анной Виноградовой и Татьяной Григорьевой, а молодой поэт-бард, путешественник Михаил Чебунин исполнит песни о России.



В 18:00 пройдёт большой хоровой концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры. В концерте примут участие вокальные ансамбли Колледжа искусств имени Чайковского, хоры школ искусств № 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, детской школы искусств имени Ямпилова, смешанный хор Колледжа искусств, сводный детский хор Улан-Удэ, звезда бурятской эстрады Елена Борохитова.



В программе праздника мастер-классы и мероприятия:



- грамматическая игра «Назови слова»;

- выставка-продажа изданий от книжных магазинов города;

- библиотека в стиле АRТ «Нарисуй»;

- «Игросказ» - настольная игра по мотивам русских народных сказок;

- рисование на глиняных табличках «Кто придумал азбуку»;



- блиц-турнир знатоков русского языка;

- библио-дефиле с элементами викторины «Старославянский алфавит»;

- викторина «Республика Бурятия в вопросах и ответах»;

- литературная выставка-инсталляция «Поэзия рядом»;

- фотозона «Травень-разноцвет»;



- мастер-класс по изготовлению традиционного головного украшения славян – венков;

- плетение кос «Русская красавица»;

- народные промыслы: мастер-класс от кожевенной мастерской «Сибирский кот».

