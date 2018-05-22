В Бурятии работает «горячая линия» по питанию в школах и детсадах

Жители могут позвонить специалистам в рабочие дни
Управлением Роспотребнадзора по республике с 18 по 25 мая организовано консультирование жителей по вопросам общественного питания в школах и детских садах.
Специалисты проконсультируют всех желающих по вопросам качества и безопасности питания, а также нормативных гигиенических требований к организации питания в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по телефонам: 8 (3012) 41-02-88, 8 (3012) 41-24-44.
Родители также могут внести предложения по качеству и безопасности питания детей, которые будут учтены при формировании планов заданий к новому учебному году, сообщает пресс-служба ведомства.
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Жители могут позвонить специалистам в рабочие дни
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