Солисты бурятской оперы выступили в Улан-Баторе



17 мая в столице Монголии с успехом прошёл концерт Classical Night, на котором выступили солисты Бурятского театра оперы и балета — заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов, заслуженный артист республики и Монголии Ариунбаатар Ганбаатар, народный артист Бурятии Мунхзул Намхайн и восходящая оперная звезда Самбуу Батчимэг.



Певцы исполнили арии из знаменитых опер. Руководил оркестром Монголии дирижёр Бурятского театра оперы и балета Виталий Шевелев.



Вместе с артистами в Улан-Батор отправились также художественный руководитель оперы бурятского театра Дарима Линховоин и директор театра Аюна Цыбикдоржиева, сообщает пресс-служба учреждения.

