Солисты бурятской оперы выступили в Улан-Баторе

Певцы исполнили арии из знаменитых опер
17 мая в столице Монголии с успехом прошёл концерт Classical Night, на котором выступили солисты Бурятского театра оперы и балета — заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов, заслуженный артист республики и Монголии Ариунбаатар Ганбаатар, народный артист Бурятии Мунхзул Намхайн и восходящая оперная звезда Самбуу Батчимэг.
Певцы исполнили арии из знаменитых опер. Руководил оркестром Монголии дирижёр Бурятского театра оперы и балета Виталий Шевелев.
Вместе с артистами в Улан-Батор отправились также художественный руководитель оперы бурятского театра Дарима Линховоин и директор театра Аюна Цыбикдоржиева, сообщает пресс-служба учреждения.
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