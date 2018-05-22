Остановили больше 40 автомобилей
Для профилактики дорожно-транспортных происшествий, совершаемых водителями в состоянии опьянения, 17 мая в Тункинском районе провели мероприятие «Нетрезвый водитель».
В ходе акции проверено более 40 транспортных средств, выявлено 14 нарушений ПДД, водителей управляющих транспортным средством в состоянии опьянения не выявили.
Госавтоинспекторы призывают жителей и гостей района не оставаться в стороне и сообщать в полицию обо всех фактах нетрезвого вождения. По каждому сообщению ГИБДД будут реагировать незамедлительно, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Тункинский».
В Тункинском районе водителей проверили на трезвость
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Горожане смогут посетить мастер-классы, встречи с писателями и концерт
Жители могут позвонить специалистам в рабочие дни
Певцы исполнили арии из знаменитых опер
Выставка лучших рисунков пройдёт летом в Иволгинском дацане
Остановили больше 40 автомобилей
Они получили стипендию на обучение в университете Канагава
Некачественная или плохо обработанная рыба может стать причиной глистных заболеваний и отравлений
Девочке дали имя Вера
Мероприятия состоялись в рамках акции «Ночь музеев»
В музее хранятся коллекции по археологии, этнографии и быту, предметов советской эпохи
Выявили трёх нарушителей
Детям подарили сладости и грамоты
Столица Бурятии рассматривается как будущий центр обработки и распределения грузов по России
В мероприятиях приняли участие 280 человек
В творческом состязании участвовали 79 человек со всей России