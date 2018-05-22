В Тункинском районе водителей проверили на трезвость

Остановили больше 40 автомобилей



Для профилактики дорожно-транспортных происшествий, совершаемых водителями в состоянии опьянения, 17 мая в Тункинском районе провели мероприятие «Нетрезвый водитель».



В ходе акции проверено более 40 транспортных средств, выявлено 14 нарушений ПДД, водителей управляющих транспортным средством в состоянии опьянения не выявили.



Госавтоинспекторы призывают жителей и гостей района не оставаться в стороне и сообщать в полицию обо всех фактах нетрезвого вождения. По каждому сообщению ГИБДД будут реагировать незамедлительно, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Тункинский».

