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Студентки Бурятии пойдут стажировку в Японии

Общество, 
Они получили стипендию на обучение в университете Канагава 

Студентки БГУ Анна Акимова и Ирина Онтобоева в начале 2018 года были направлены для прохождения языковой стажировки в университет Канагава (город Йокогама, Япония). 

По итогам обучения в весеннем семестре японский университет предложил им продлить стажировку ещё на один семестр с выделением специальной стипендии, сообщает пресс-служба Бурятского государственного университета.  
 
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