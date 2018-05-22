Студентки Бурятии пойдут стажировку в Японии

Они получили стипендию на обучение в университете Канагава
Студентки БГУ Анна Акимова и Ирина Онтобоева в начале 2018 года были направлены для прохождения языковой стажировки в университет Канагава (город Йокогама, Япония).
По итогам обучения в весеннем семестре японский университет предложил им продлить стажировку ещё на один семестр с выделением специальной стипендии, сообщает пресс-служба Бурятского государственного университета.
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