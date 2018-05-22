Студентки Бурятии пойдут стажировку в Японии



Студентки БГУ Анна Акимова и Ирина Онтобоева в начале 2018 года были направлены для прохождения языковой стажировки в университет Канагава (город Йокогама, Япония).



По итогам обучения в весеннем семестре японский университет предложил им продлить стажировку ещё на один семестр с выделением специальной стипендии, сообщает пресс-служба Бурятского государственного университета.

