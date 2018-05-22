В Улан-Удэ прошли военно-учебные сборы



С 16 по 18 мая на базе воинской части № 46108 состоялись 10 военно-учебные сборы студентов Бурятского республиканского индустриального техникума, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



В сборах приняли участие 280 студентов из технологического колледжа, колледжа искусств имени Чайковского и Бурятского республиканского индустриального техникума.



За три дня ребята прошли основы тактической, огневой, строевой, физической, военно-медицинской подготовки, а также радиационной, химической и биологической защиты.



- Участники с большим интересом погрузились в основы военной службы, показали не только выдержку и силу, но и братское единство, патриотизм, - отметили организаторы.

