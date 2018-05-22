Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Мая

21 Мая

Популярное

В Улан-Удэ прошли военно-учебные сборы

В Улан-Удэ прошли военно-учебные сборы
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
В мероприятиях приняли участие 280 человек 

С 16 по 18 мая на базе воинской части № 46108 состоялись 10 военно-учебные сборы студентов Бурятского республиканского индустриального техникума, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ. 
 
В сборах приняли участие 280 студентов из технологического колледжа, колледжа искусств имени Чайковского и Бурятского республиканского индустриального техникума. 

За три дня ребята прошли основы тактической, огневой, строевой, физической, военно-медицинской подготовки, а также радиационной, химической и биологической защиты. 
 
- Участники с большим интересом погрузились в основы военной службы, показали не только выдержку и силу, но и братское единство, патриотизм, - отметили организаторы.   
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошли военно-учебные сборы
В Улан-Удэ прошли военно-учебные сборы
Общество, 22.05.2018
В мероприятиях приняли участие 280 человек
Директоры из Бурятии стали дипломантами всероссийского конкурса
Общество, 22.05.2018
В творческом состязании участвовали 79 человек со всей России
Россияне стали чаще покупать лотерейные билеты
Россияне стали чаще покупать лотерейные билеты
Общество, 22.05.2018
В первом квартале два жителя Бурятии получили крупные выигрыши
Библиотекари Бурятии прошли стажировку
Библиотекари Бурятии прошли стажировку
Общество, 22.05.2018
Для участников стажировки организовали обучение, а также экскурсии и тренинги
Иркутян проконсультировали о субсидиях
Общество, 22.05.2018
52 пенсионера пришли в сквер за помощью
В Улан-Удэ прошли соревнования юных пожарных (фоторепортаж)
В Улан-Удэ прошли соревнования юных пожарных (фоторепортаж)
Общество, 22.05.2018
Участники тушили огонь и преодолевали препятствия. «Байкал-Daily» представляет красочный фоторепортаж
В селе Бурятии праздники проводили в аварийном здании
Общество, 22.05.2018
Через суд Прибайкальскую районную администрацию обязали запретить эксплуатацию здания
Власти Иркутска заплатят за открывшийся под машиной люк
Общество, 22.05.2018
Из-за открывшегося колодца автомобиль перевернулся
В Бурятии прогнозируется мокрый снег и ветер
Общество, 22.05.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 22 мая в республике местами ожидаются небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега
Команда из Улан-Удэ ввяжется в борьбу в танковом биатлоне
Общество, 21.05.2018
Четыре команды-участницы всеармейского «Танкового биатлона» завершили соревновательную борьбу
В Улан-Удэ прапорщик полиции награждён медалью «За смелость во имя спасения»
В Улан-Удэ прапорщик полиции награждён медалью «За смелость во имя спасения»
Общество, 21.05.2018
Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов вручил медаль МВД «За смелость во имя спасения» полицейскому патрульно-постовой службы Михаилу Махачкееву
Армянского чемпиона по приготовлению долмы привезут в Бурятию
Общество, 21.05.2018
В Армении проходит кулинарный фестиваль по приготовлению долмы
Книга «Байкал - вокруг света» вернулась из кругосветного путешествия
Общество, 21.05.2018
В Иркутской областной детской библиотеке сегодня представили книгу «Байкал - вокруг света», которая практически через год вернулась в Иркутск из кругосветного путешествия
Ночные заморозки накрыли Восточную Сибирь
Общество, 21.05.2018
Резкие колебания температур и ночные заморозки ожидают регионы Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^