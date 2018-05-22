Малообеспеченным семьям Бурятии сделают скидку на детский лагерь

Для этого им нужно получить справку



В Бурятии семьи с низким доходом могут частично оплатить путёвку для отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях. Для получения такого права органами социальной защиты населения определяется среднедушевой доход семьи.



Размер дохода подтверждается справкой, которая выдаётся заявителю для предъявления в уполномоченный орган по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей при приобретении им соответствующей путёвки.



Справку можно получить на основании нескольких документов: заявление о выдаче справки; копия документа, удостоверяющего личность; копия свидетельства о рождении ребёнка; справка о составе семьи; документы, подтверждающие доход семьи.



За справкой необходимо обратиться в клиентские службы отделов социальной защиты населения по месту жительства, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты населения Бурятии.

