Для этого им нужно получить справку
В Бурятии семьи с низким доходом могут частично оплатить путёвку для отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях. Для получения такого права органами социальной защиты населения определяется среднедушевой доход семьи.
Размер дохода подтверждается справкой, которая выдаётся заявителю для предъявления в уполномоченный орган по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей при приобретении им соответствующей путёвки.
Справку можно получить на основании нескольких документов: заявление о выдаче справки; копия документа, удостоверяющего личность; копия свидетельства о рождении ребёнка; справка о составе семьи; документы, подтверждающие доход семьи.
За справкой необходимо обратиться в клиентские службы отделов социальной защиты населения по месту жительства, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты населения Бурятии.
Малообеспеченным семьям Бурятии сделают скидку на детский лагерь
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