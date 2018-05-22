В селе Бурятии праздники проводили в аварийном здании

Через суд Прибайкальскую районную администрацию обязали запретить эксплуатацию здания



Прокуратура Прибайкальского района проверила соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.



Установлено, что администрация Ильинского культурно-информационного центра использует рабочие площади здания, расположенного в селе Ильинка, для проведения культурно-массовых мероприятий.



Но в соответствии с актом экспертного исследования техническое состояние здания оценивается как недопустимое, существует опасность для пребывания в нём людей.



- Несмотря на выводы экспертов, органом местного самоуправления до настоящего времени не решён вопрос о полном запрете эксплуатации здания, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. - О необходимости принятия исчерпывающих мер, направленных на недопущение негативных последствий, указывают и нарушения, выявленные надзорными мероприятиями в сфере соблюдения требований закона о пожарной безопасности.



Через суд Прибайкальскую районную администрацию обязали запретить эксплуатацию здания.

