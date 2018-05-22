В Улан-Удэ прошли соревнования юных пожарных (фоторепортаж)

Участники тушили огонь и преодолевали препятствия. «Байкал-Daily» представляет красочный фоторепортаж



Накануне в пожарно-спасательной части № 56 на Верхней Берёзовке прошли республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту среди Дружин юных пожарных. Участие приняли 14 команд.



На соревнованиях присутствовали начальник Главного управления МЧС России по Бурятии полковник Александр Марков и министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов.



- В этом году мы ввели новшество - будут элементы пожарно-прикладного спорта, как на российских и международных соревнованиях. Они включают преодоление домика, бума, пожарного забора и тушение горящей жидкости. Этот элемент мы ввели в первый раз после продолжительных перерывов, потому что сейчас требуется, чтобы дети умели пользоваться огнетушителями. Последние события показали, что у многих нет таких навыков, поэтому обучение проходит вплотную с огнетушителями, - рассказал «Байкал-Daily» главный судья соревнований Олег Романов.



Также он отметил, что пожарная подготовка ребят находится на хорошем уровне.



- Для ребят, которые уже не в первый раз участвуют - это не новинка. Вообще уровень подготовки у них достаточный. С ними проводят добровольные пожарные соревнования. Подготовленность у них на 4-5, - добавил Олег Романов.

