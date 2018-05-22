Коррупциогенные факторы нашли в Бурятии в отборе на Кремлёвскую ёлку

В положении неопределенно указывались условия для конкурсантов



Прокуратура Бурятии опротестовала положения постановления администрации Улан-Удэ о проведении конкурса среди школьников для участия Кремлевской новогодней ёлке.



- Основаниями для прокурорского вмешательства послужили необоснованное истребование в качестве обязательного для участия в общероссийской новогодней ёлке документа - копии паспорта для детей, не достигших 14-летнего возраста. А также наличие коррупциогенных факторов, выразившихся в неопределенности условий, предъявляемых к участникам отбора в отношении портфолио претендента, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Кроме этого, был утверждён состав конкурсной комиссии, в которую включались представители федеральных вузов, не относящихся к категории муниципальных образовательных учреждений либо общественных организаций.



После протеста прокуратуры администрация города привела муниципальный правовой акт в соответствие с требованиями закона.



Аналогичные нарушения были выявлены прокуратурой республики в положении об участии делегации школьников Бурятии в Кремлёвской новогодней ёлке, утвержденном постановлением правительства республики Бурятия в 2010 году. Оно также приведено в соответствие с требованиями действующего законодательства.

