В положении неопределенно указывались условия для конкурсантов
Прокуратура Бурятии опротестовала положения постановления администрации Улан-Удэ о проведении конкурса среди школьников для участия Кремлевской новогодней ёлке.
- Основаниями для прокурорского вмешательства послужили необоснованное истребование в качестве обязательного для участия в общероссийской новогодней ёлке документа - копии паспорта для детей, не достигших 14-летнего возраста. А также наличие коррупциогенных факторов, выразившихся в неопределенности условий, предъявляемых к участникам отбора в отношении портфолио претендента, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Кроме этого, был утверждён состав конкурсной комиссии, в которую включались представители федеральных вузов, не относящихся к категории муниципальных образовательных учреждений либо общественных организаций.
После протеста прокуратуры администрация города привела муниципальный правовой акт в соответствие с требованиями закона.
Аналогичные нарушения были выявлены прокуратурой республики в положении об участии делегации школьников Бурятии в Кремлёвской новогодней ёлке, утвержденном постановлением правительства республики Бурятия в 2010 году. Оно также приведено в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Коррупциогенные факторы нашли в Бурятии в отборе на Кремлёвскую ёлку
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