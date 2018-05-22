В Бурятии прогнозируется мокрый снег и ветер

По данным Бурятского Гидрометцентра, 22 мая в республике местами ожидаются небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега



Ветер северо-западный 8-13, местами 15-20 м/с.



Температура днём +8, +13, местами +15, +20.



В Улан-Удэ мокрый снег. Ветер северо-западный до 18 м/с. Температура +12, +14.



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