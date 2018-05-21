Команда из Улан-Удэ ввяжется в борьбу в танковом биатлоне

Четыре команды-участницы всеармейского «Танкового биатлона» завершили соревновательную борьбу



Сегодня на полигоне ДВОКУ прошел самый зрелищный этап - эстафета танковых взводов. На поле боя вышли 12 экипажей.



Всеармейские игры длятся уже неделю, но накал страстей только растет, как и количество зрителей. Понедельник, а на трибунах не протолкнуться. Военные подсчитали: поболеть за лучших танкистов и мотострелков страны уже приезжали свыше 20-ти тысяч амурчан.



На старт танковой эстафеты вышли псковские десантники, курсанты ДВОКУ, представители Западного и Южного округов. От каждой команды - по три экипажа. Им предстояло на одной машине пройти поочередно трассу с препятствиями и поразить условного противника.



- Каждый экипаж проходит по три круга с тремя огневыми рубежами. Огневые рубежи распределяются путем жеребьевки, которая происходит непосредственно перед началом заезда. Разновидность поднятия мишени у каждой команды своя, - рассказал диктор Денис Лебедь.

25-го мая в эстафетный бой вступят лидеры «Танкового биатлона». В их числе и взвод Восточного округа. Ильнар Сагдиев, тренер команды из Улан-Удэ, говорит, что чужие ошибки планирует использовать на благо своих экипажей.



- Смотрим за их огневым поражением, смотрим, какие задержки у них, как они действовали при вооружении. И эти ошибки разбираем и экипажам даем подсказки: как в том или ином моменте сделать побыстрее, качественнее, - рассказал старший офицер отдела боевой подготовки команды ВВО Ильнар Сагдиев.



Благодаря эстафете даже нынешние аутсайдеры Всеармейских игр могут выбиться в лидеры, но это не значит, что команда победителей автоматически отправится на международный этап. По итогам именно этой гонки из 21-го экипажа выберут четыре лучших. Так что шанс выступить за Россию есть у танкистов всех округов, сообщает ГТРК «Амур».

