21 Мая

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Команда из Улан-Удэ ввяжется в борьбу в танковом биатлоне

Общество, 
Четыре команды-участницы всеармейского «Танкового биатлона» завершили соревновательную борьбу

Сегодня на полигоне ДВОКУ прошел самый зрелищный этап - эстафета танковых взводов. На поле боя вышли 12 экипажей.

Всеармейские игры длятся уже неделю, но накал страстей только растет, как и количество зрителей. Понедельник, а на трибунах не протолкнуться. Военные подсчитали: поболеть за лучших танкистов и мотострелков страны уже приезжали свыше 20-ти тысяч амурчан.

На старт танковой эстафеты вышли псковские десантники, курсанты ДВОКУ, представители Западного и Южного округов. От каждой команды - по три экипажа. Им предстояло на одной машине пройти поочередно трассу с препятствиями и поразить условного противника.

- Каждый экипаж проходит по три круга с тремя огневыми рубежами. Огневые рубежи распределяются путем жеребьевки, которая происходит непосредственно перед началом заезда. Разновидность поднятия мишени у каждой команды своя, - рассказал диктор Денис Лебедь.
25-го мая в эстафетный бой вступят лидеры «Танкового биатлона». В их числе и взвод Восточного округа. Ильнар Сагдиев, тренер команды из Улан-Удэ, говорит, что чужие ошибки планирует использовать на благо своих экипажей.

- Смотрим за их огневым поражением, смотрим, какие задержки у них, как они действовали при вооружении. И эти ошибки разбираем и экипажам даем подсказки: как в том или ином моменте сделать побыстрее, качественнее, - рассказал старший офицер отдела боевой подготовки команды ВВО Ильнар Сагдиев.

Благодаря эстафете даже нынешние аутсайдеры Всеармейских игр могут выбиться в лидеры, но это не значит, что команда победителей автоматически отправится на международный этап. По итогам именно этой гонки из 21-го экипажа выберут четыре лучших. Так что шанс выступить за Россию есть у танкистов всех округов, сообщает ГТРК «Амур».
ВВО
 
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