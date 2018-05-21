Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов вручил медаль МВД «За смелость во имя спасения» полицейскому патрульно-постовой службы Михаилу Махачкееву
В минувшем году Михаил Махачкеев дважды вместе с коллегами эвакуировал жителей многоквартирных домов, в которых произошли возгорания.
Во время пожара 16 марта на улице Ключевской Михаил обнаружил на верхнем этаже многоквартирного дома семью с ребенком, замешкавшуюся с выходом. Взяв мальчика на руки, он, прикрывая лицо ребенка подручными средствами, вывел людей из задымленного подъезда.
А 23 октября полицейский вместе с коллегой при пожаре на улице Мокрова, взломав подручными средствами входную дверь, смогли войти в горящую квартиру и эвакуировать жильца.
Необходимо отметить, что прапорщик полиции Михаил Махачкеев стал лауреатом Гран-при премии «Признание-2017» и получил звание «Полицейский года». Таким образом общественники отметили полицейского за мужество и смелость, проявленные им при несении службы, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
В Улан-Удэ прапорщик полиции награждён медалью «За смелость во имя спасения»
Общество, Фото:
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