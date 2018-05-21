21 Мая

20 Мая

Популярное

Армянского чемпиона по приготовлению долмы привезут в Бурятию

Общество, 
В Армении проходит кулинарный фестиваль по приготовлению долмы

Раз в год местечко Хэнаберд становится кулинарной столицей Армении. Тридцать команд поваров соревнуются в приготовлении национального блюда – долмы.

Сейчас уже, наверное, и не вспомнить, где на Кавказе придумали заворачивать мясной фарш в виноградные листья. Долму и грузины, и армяне считают своим блюдом. В Армении, правда, говорят толма – от слова «толи», что в переводе значит виноградная лоза. Без этого блюда здесь не обходится ни одно застолье.

По традиции на праздничном столе должно быть не менее 5-7 видов долмы. По этому блюду и будут судить о мастерстве хозяйки дома. Рецепты бережно хранят сотни лет и передают последующим поколениям как семейную реликвию. Приготовление долмы требует сноровки и терпения. Все рулетики должны быть одинакового размера и формы. На фестивале предлагают попробовать около сотни разных видов долмы.

Фестиваль проводится уже восемь лет. И каждый раз повара удивляют посетителей: долма из мяса мидий, долма с орехами и фруктами, долма в кожуре апельсина с начинкой из трех видов рыбы. Хит сезона – долма из домашнего сыра, завернутого в листья малины или шелковицы. Рядом вечная классика – долма в капустных листьях, приготовленная по старинному рецепту. По внешнему виду легко спутать с голубцами, но на вкус аналогов нет.

Ярван Каладжян приехал в Армению из Бурятии. Там тоже проходит ежегодный фестиваль долмы.

- Чемпион, который завоюет медаль, мы хотим увезти его в гости, чтобы на берегу Байкала, чтобы он почувствовал красоту Байкала. А чемпиона оттуда будем возить сюда, чтобы он увидел Севан, и этим мы хотим соединить народы, культуры, – сказал Ярван Каладжян, президент организации кулинаров республики Бурятия.

Так что не исключено, что на следующем фестивале в Армении можно будет увидеть долму, например, из байкальского омуля. А в Бурятии попробовать севанского сига. Причем и то, и другое, наверняка, всем придется по вкусу, сообщает «Первый канал».
конкурс профессионального мастерства
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Армянского чемпиона по приготовлению долмы привезут в Бурятию
Общество, 21.05.2018
В Армении проходит кулинарный фестиваль по приготовлению долмы
Книга «Байкал - вокруг света» вернулась из кругосветного путешествия
Общество, 21.05.2018
В Иркутской областной детской библиотеке сегодня представили книгу «Байкал - вокруг света», которая практически через год вернулась в Иркутск из кругосветного путешествия
Ночные заморозки накрыли Восточную Сибирь
Общество, 21.05.2018
Резкие колебания температур и ночные заморозки ожидают регионы Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
В Улан-Удэ стартовал фестиваль индустрии вкуса
Общество, 21.05.2018
В нём участвуют кондитеры, повара, бармены, работающие на предприятиях города Улан-Удэ различных форм собственности
Галина Горбатых: Музеи Улан-Удэ становятся доступными
Общество, 21.05.2018
Общественники поделились своим видением проблем и достижений в сфере музейного дела в России
В Бурятии соревновались юные пожарные
В Бурятии соревновались юные пожарные
Общество, 21.05.2018
Сегодня в Улан-Удэ состоялись республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту «Горячие сердца» среди дружин юных пожарных
На Байкале байкеры проводят экорейды против свинства
Общество, 21.05.2018
В Иркутской области объединение мотоциклистов «Черные медведи» получило известность и популярность не только благодаря брутальному образу байкеров и их мощных мотоциклов
В Бурятии откроют два буддийских храма
В Бурятии откроют два буддийских храма
Общество, 21.05.2018
Открытие дуганов пройдёт в сентябре
Колонии Бурятии увеличили объём производства
Колонии Бурятии увеличили объём производства
Общество, 21.05.2018
Осуждённые изготавливают еду, выращивают овощи и шьют вещи
В Бурятию везли 16 тонн овса без документов
Общество, 21.05.2018
Владельца груза оштрафовали
Фестиваль «Открытая вода» пройдёт в Иркутске
Общество, 21.05.2018
Для участников проведут турниры и устроят концерт
В Улан-Удэ онкологи проведут маммологический приём
Общество, 21.05.2018
Пациенток обследуют без предварительной записи
В Бурятии 222 школьника получили консультации по профориентации
В Бурятии 222 школьника получили консультации по профориентации
Общество, 21.05.2018
Жители Кижингинского района узнали о вакансиях в республике, России

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^