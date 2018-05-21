Армянского чемпиона по приготовлению долмы привезут в Бурятию

В Армении проходит кулинарный фестиваль по приготовлению долмы



Раз в год местечко Хэнаберд становится кулинарной столицей Армении. Тридцать команд поваров соревнуются в приготовлении национального блюда – долмы.



Сейчас уже, наверное, и не вспомнить, где на Кавказе придумали заворачивать мясной фарш в виноградные листья. Долму и грузины, и армяне считают своим блюдом. В Армении, правда, говорят толма – от слова «толи», что в переводе значит виноградная лоза. Без этого блюда здесь не обходится ни одно застолье.



По традиции на праздничном столе должно быть не менее 5-7 видов долмы. По этому блюду и будут судить о мастерстве хозяйки дома. Рецепты бережно хранят сотни лет и передают последующим поколениям как семейную реликвию. Приготовление долмы требует сноровки и терпения. Все рулетики должны быть одинакового размера и формы. На фестивале предлагают попробовать около сотни разных видов долмы.



Фестиваль проводится уже восемь лет. И каждый раз повара удивляют посетителей: долма из мяса мидий, долма с орехами и фруктами, долма в кожуре апельсина с начинкой из трех видов рыбы. Хит сезона – долма из домашнего сыра, завернутого в листья малины или шелковицы. Рядом вечная классика – долма в капустных листьях, приготовленная по старинному рецепту. По внешнему виду легко спутать с голубцами, но на вкус аналогов нет.



Ярван Каладжян приехал в Армению из Бурятии. Там тоже проходит ежегодный фестиваль долмы.



- Чемпион, который завоюет медаль, мы хотим увезти его в гости, чтобы на берегу Байкала, чтобы он почувствовал красоту Байкала. А чемпиона оттуда будем возить сюда, чтобы он увидел Севан, и этим мы хотим соединить народы, культуры, – сказал Ярван Каладжян, президент организации кулинаров республики Бурятия.



Так что не исключено, что на следующем фестивале в Армении можно будет увидеть долму, например, из байкальского омуля. А в Бурятии попробовать севанского сига. Причем и то, и другое, наверняка, всем придется по вкусу, сообщает «Первый канал».

