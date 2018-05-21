Армянского чемпиона по приготовлению долмы привезут в Бурятию

В Армении проходит кулинарный фестиваль по приготовлению долмы
Раз в год местечко Хэнаберд становится кулинарной столицей Армении. Тридцать команд поваров соревнуются в приготовлении национального блюда – долмы.
Сейчас уже, наверное, и не вспомнить, где на Кавказе придумали заворачивать мясной фарш в виноградные листья. Долму и грузины, и армяне считают своим блюдом. В Армении, правда, говорят толма – от слова «толи», что в переводе значит виноградная лоза. Без этого блюда здесь не обходится ни одно застолье.
По традиции на праздничном столе должно быть не менее 5-7 видов долмы. По этому блюду и будут судить о мастерстве хозяйки дома. Рецепты бережно хранят сотни лет и передают последующим поколениям как семейную реликвию. Приготовление долмы требует сноровки и терпения. Все рулетики должны быть одинакового размера и формы. На фестивале предлагают попробовать около сотни разных видов долмы.
Фестиваль проводится уже восемь лет. И каждый раз повара удивляют посетителей: долма из мяса мидий, долма с орехами и фруктами, долма в кожуре апельсина с начинкой из трех видов рыбы. Хит сезона – долма из домашнего сыра, завернутого в листья малины или шелковицы. Рядом вечная классика – долма в капустных листьях, приготовленная по старинному рецепту. По внешнему виду легко спутать с голубцами, но на вкус аналогов нет.
Ярван Каладжян приехал в Армению из Бурятии. Там тоже проходит ежегодный фестиваль долмы.
- Чемпион, который завоюет медаль, мы хотим увезти его в гости, чтобы на берегу Байкала, чтобы он почувствовал красоту Байкала. А чемпиона оттуда будем возить сюда, чтобы он увидел Севан, и этим мы хотим соединить народы, культуры, – сказал Ярван Каладжян, президент организации кулинаров республики Бурятия.
Так что не исключено, что на следующем фестивале в Армении можно будет увидеть долму, например, из байкальского омуля. А в Бурятии попробовать севанского сига. Причем и то, и другое, наверняка, всем придется по вкусу, сообщает «Первый канал».
Армянского чемпиона по приготовлению долмы привезут в Бурятию
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Армении проходит кулинарный фестиваль по приготовлению долмы
В Иркутской областной детской библиотеке сегодня представили книгу «Байкал - вокруг света», которая практически через год вернулась в Иркутск из кругосветного путешествия
Резкие колебания температур и ночные заморозки ожидают регионы Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
В нём участвуют кондитеры, повара, бармены, работающие на предприятиях города Улан-Удэ различных форм собственности
Общественники поделились своим видением проблем и достижений в сфере музейного дела в России
Сегодня в Улан-Удэ состоялись республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту «Горячие сердца» среди дружин юных пожарных
В Иркутской области объединение мотоциклистов «Черные медведи» получило известность и популярность не только благодаря брутальному образу байкеров и их мощных мотоциклов
Открытие дуганов пройдёт в сентябре
Осуждённые изготавливают еду, выращивают овощи и шьют вещи
Владельца груза оштрафовали
Для участников проведут турниры и устроят концерт
Посев завершат до 25 мая
Пациенток обследуют без предварительной записи
Это произойдёт с 22 по 28 мая
Жители Кижингинского района узнали о вакансиях в республике, России