Резкие колебания температур и ночные заморозки ожидают регионы Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
В Забайкалье в эти дни будет очень ветрено и дождливо, ночами возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью во вторник составит 1-6 градусов мороза, после этого – от -3 до +2. Днем во вторник +10…+15, в остальные дни воздух прогреется до +18…+23.
Дожди и мокрый снег местами пройдут и в Бурятии, порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура ночью +2…-3, по северу до 9 мороза. Днем во вторник +8…+13, по южным районам +15…+20, к концу недели дневные температуры будут постепенно повышаться.
Умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются и в Иркутской области. Температура ночью +8…-1, при прояснении до -8. Днем +10…+18, при облачной погоде +3…+8 градусов.
Ночные заморозки накрыли Восточную Сибирь
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