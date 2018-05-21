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Галина Горбатых: Музеи Улан-Удэ становятся доступными

Общество, 
Общественники поделились своим видением проблем и достижений в сфере музейного дела в России

18 мая празднуется Международный день музеев. Какой он, современный музей? Какие проблемы испытывает на себе эта культурная сфера? Об этом рассуждали общественники.

Член Общественной палаты РФ от Бурятии Галина Горбатых рассказала о том, как музеи Улан-Удэ становятся доступными для людей с инвалидностью.

- Не так давно в Национальном музее Бурятии прошла презентация музейной интерактивной площадки «Тактильная юрта». Проект реализуется как способ получения знаний людьми с проблемами зрения. Изначально он был наполнен одиннадцатью копиями музейных экспонатов. В этом году тактильная юрта была дополнена еще шестнадцатью копиями. Сегодня с помощью тактильной юрты дети и взрослые, имеющие ограничения по зрению, смогут познать новое о родном крае, — сказала Галина Горбатых.

Так, по словам Галины Горбатых, через музейное экспозиционное пространство и тактильное изучение этнографических предметов люди с проблемами зрения получат дополнительные знания о традиционной культуре бурят. Благодаря различным сенсорным ощущениям люди с проблемами зрения смогут более полно познать окружающий мир, сообщает пресс-служба Общественной палаты России.

- Не менее важным событием стало и то, что теперь юрту смогут посетить люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся с помощью инвалидных колясок. Благодаря реализации проекта «Инклюзивный туризм Бурятии и Байкала» в Музее истории Бурятии изготовлен специальный пологий съезд к тактильной юрте, переделаны пороги для удобного перемещения и организовано специализированное парковочное место. Несомненно, все эти мероприятия в совокупности создают комфорт для маломобильных посетителей и возможность беспрепятственно ознакомиться с музейными экспозициями, — отметила она.
Музеи
 
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