В Улан-Удэ стартовал фестиваль индустрии вкуса

В нём участвуют кондитеры, повара, бармены, работающие на предприятиях города Улан-Удэ различных форм собственности



Фестиваль открылся мастер-классом с дегустацией для барменов от бренд-амбассадора компании «Лудинг» Евгения Барденкова – обладателя диплома бармена международной барменской ассоциации.



Завтра, 22 мая, состоится «Битва барменов». 28, 31 мая и 1 июня свое профессиональное мастерство в два этапа покажут повара, 29 и 30 мая – кондитеры.



2 июня в ТРЦ «Пионер» торжественно откроется фестиваль ресторанного искусства. В течение дня будет работать выставка «Кондитер&Ресторатор», состоятся конкурса «Арт-композиция», «Сластёна». В конце дня жюри подведет итоги Фестиваля индустрии вкуса, победители будут награждены дипломами и ценными призами, сообщает управление по информационной политике.

