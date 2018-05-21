В нём участвуют кондитеры, повара, бармены, работающие на предприятиях города Улан-Удэ различных форм собственности
Фестиваль открылся мастер-классом с дегустацией для барменов от бренд-амбассадора компании «Лудинг» Евгения Барденкова – обладателя диплома бармена международной барменской ассоциации.
Завтра, 22 мая, состоится «Битва барменов». 28, 31 мая и 1 июня свое профессиональное мастерство в два этапа покажут повара, 29 и 30 мая – кондитеры.
2 июня в ТРЦ «Пионер» торжественно откроется фестиваль ресторанного искусства. В течение дня будет работать выставка «Кондитер&Ресторатор», состоятся конкурса «Арт-композиция», «Сластёна». В конце дня жюри подведет итоги Фестиваля индустрии вкуса, победители будут награждены дипломами и ценными призами, сообщает управление по информационной политике.
В Улан-Удэ стартовал фестиваль индустрии вкуса
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