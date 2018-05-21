В Бурятии откроют два буддийских храма

Открытие дуганов пройдёт в сентябре
17 мая глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев принял в своей резиденции в Иволгинском дацане ширээтэ ламу Шулутского дацана «Гандан Даржалин» Чингиса Ешиева, главу сельского поселения «Первомаевское» Заиграевского района Вячеслава Амагаева, ширээтэ ламу Баунтовского дацана «Даши Даржалин» Жамбала Цыреторова и главу Баунтовского района Николая Ковалёва.
Встреча была посвящена определению даты торжественного освящения и открытия для верующих возрожденного главного храма Шулутского дацана «Гандан Даржалин» – Цогчен дугана, а также торжественного освящения Цогчен дугана Баунтовского дацана «Даши Даржалин».
Праздничные события пройдут 1-2 сентября в Баунтовском дацане, 15-16 сентября - в Шулутском дацане, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
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