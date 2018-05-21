Осуждённые изготавливают еду, выращивают овощи и шьют вещи
Объём реализации продукции собственного производства в исправительных учреждениях УФСИН России по республике увеличился на 56%.
- Республиканскими исправительными учреждениями УФСИН заключены договора и подписаны дополнительные соглашения на реализацию продукции собственного производства через магазины для осуждённых. А также получены декларации и сертификаты на эту продукцию, - сообщает пресс-служба ведомства.
В основном, заключённые изготавливают куры-гриль, позы, пельмени, котлеты, а также беляши, расстегаи, блины фаршированные и пирожки. Кроме того, в продаже имеются куриное яйцо, овощи и одежда.
Колонии Бурятии увеличили объём производства
Общество, Фото:
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