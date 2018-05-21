Посев завершат до 25 мая
В этом году планируется посеять зерновые культуры на площади 4003 га – это 100,8% к уровню 2017 года, в том числе пшеницы 1852га, овса 1427 га, ячменя 724 га. Кормовых культур предстоит посеять на 2,7 % больше чем в 2017 году, то есть на площади 4690 га.
Картофеля планируется посадить 1557 га (100%), овощей - 281га (95% к уровню прошлого года). Вся посевная площадь с многолетними травами прошлых лет составит 13313 га, что на 281 га больше чем в 2017 году. (102%).
Для проведения ярового сева в хозяйствах района было засыпано 1400 тонн семян, которые прошли проверку качества, из них кондиционных оказалось 911 тонн (63,3%), что ниже уровня прошлого года на 8%.
Работа по доведению семян до посевных кондиций продолжается. Так же в хозяйствах началось качественное обеззараживание семян, путём применения двух и трёхкомпонентных системных препаратов, на сегодняшний день протравлено 331,5 тонн семян зерновых культур или 48% от запланированного.
Посев зерновых планируется завершить до 25 мая, а посадку картофеля до 1 июня, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
В Кабанском районе посеют 4 тысячи га зерна
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