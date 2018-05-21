В Улан-Удэ онкологи проведут маммологический приём

Пациенток обследуют без предварительной записи



26 мая с 9 до 12 часов в республиканском клиническом онкологическом диспансере Улан-Удэ по улице Пирогова 32 пройдёт День открытых дверей.



Врачи-онкологи бесплатно и без предварительной записи проведут маммологический приём женщин с целью своевременного выявления предраковых форм и злокачественных новообразований молочной железы. Посетить мероприятие смогут все желающие, сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.



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