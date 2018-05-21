Это произойдёт с 22 по 28 мая
С 22 мая изменится расписание пассажирского поезда № 81 следующего из Улан-Удэ в Москву. Отправление из столицы Бурятии 22, 24, 26, 28 мая будет скорректировано при
следовании состава по Западно-Сибирской железной дороге.
По изменённому расписанию поезд пройдёт по станциям Кокошино, блок пост 3171 км, Каргат, Убинская, Кожурла, Труновская, Барабинск и Кирзинское, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Изменится расписание поезда Улан-Удэ – Москва
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