Изменится расписание поезда Улан-Удэ – Москва

Это произойдёт с 22 по 28 мая



С 22 мая изменится расписание пассажирского поезда № 81 следующего из Улан-Удэ в Москву. Отправление из столицы Бурятии 22, 24, 26, 28 мая будет скорректировано при

следовании состава по Западно-Сибирской железной дороге.



По изменённому расписанию поезд пройдёт по станциям Кокошино, блок пост 3171 км, Каргат, Убинская, Кожурла, Труновская, Барабинск и Кирзинское, сообщает пресс-служба ВСЖД.



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