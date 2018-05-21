В Бурятии 222 школьника получили консультации по профориентации



15 мая Центр занятости населения Кижингинского района провёл межрайонную ярмарку вакансий рабочих и учебных мест.



На мероприятии соискатели смогли не только пройти первое собеседование с несколькими работодателями, но и получить консультации специалистов центра занятости по вакансиям в Кижингинском, Заиграевском, Еравнинском, Хоринском районах, в Улан-Удэ, Иркутской области, Забайкальском крае, и вакансиям вахтовым методом.



В работе ярмарки приняли участие 28 работодателей Кижингинского района, представившие 98 вакансий. Также здесь были представлены вакансии портала «Работа в России». 20 соискателей приглашены на собеседование.



Кроме того, посетители получили информацию о состоянии на рынке труда, о порядке регистрации в службе занятости, возможности стажировки выпускников; ознакомились с возможностями профессионального обучения и повышения квалификации по востребованным на рынке труда профессиям. Они проинформированы и о проводимой в республике всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»!



Выпускники же школ получили информацию о потребностях рынка труда района в кадрах, 222 школьника прошли консультации по профессиональной ориентации, сообщает пресс-служба республиканского агентства занятости населения Бурятии.

