Лесхоз в Иркутской области использовал кран без документов

Нарушения закона о промышленной безопасности пресекла прокуратура



Байкальская транспортная прокуратура проверила арендаторов железнодорожных путей необщего пользования на станции Киренга ВСЖД. И выявила нарушения законодательства о промышленной безопасности в Казачинско-Ленском лесхозе.



Установлено, что в нарушение федерального закона о промышленной безопасности лесхоз эксплуатировал опасный производственный объект – грузоподъёмный башенный кран без разрешительных документов.



Также кран не был зарегистрирован в государственном реестре, экспертиза промышленной безопасности не проводилась в связи с истечением нормативного срока службы.



Также на предприятии не были назначены обученные и аттестованные специалисты, ответственные за производственный контроль и содержание грузоподъёмного крана в работоспособном состоянии.



Прокурор возбудил административное дело за нарушение требований промышленной безопасности. Енисейское управление Ростехнадзора назначило руководителю лесхоза административный штраф 20 тысяч рублей.



Кроме этого, директору организации прокурор внёс представление, по результатам рассмотрения которого, руководство лесхоза приняло меры по устранению нарушений, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

