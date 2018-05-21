В Бурятии работники ЗАГС посетили фотовыставку

На выставке они посмотрели фотографии, снятые в Алтачейском заказнике
18 мая работники Мухоршибирского районного отдела ЗАГС посетили фотовыставку «Заповедный мир Алтачейского заказника», которая проходит в районном Доме культуры.
На экспозиционной площадке были представлены снимки представителей животного мира заказника – косули, изюбря, кабана, и редких видов животных, занесённых в Красную книгу – манула, дрофы, чёрного аиста и других. Флора заказника насчитывает порядка 520 видов растений, в том числе редких для республики и России, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Бурятии.
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На выставке они посмотрели фотографии, снятые в Алтачейском заказнике
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