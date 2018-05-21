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Продюсер «Фабрики звёзд» оценил фольклор Бурятии на российской «СтудВесне»

Продюсер «Фабрики звёзд» оценил фольклор Бурятии на российской «СтудВесне»
Общество,  Фото:КВН РБ
Владимир Коробка восхитился выступлением бурятских студентов на всероссийском фестивале студенческого творчества в Ставрополе

Всероссийский фестиваль «Российская Студенческая весна» состоялся с 15 по 20 мая в Ставрополе. Выступления конкурсантов оценивало звёздное жюри - актёры, режиссёры, хореографы и другие известные российские деятели искусства. В частности, актёр театра и кино Александр Носик, российская актриса театра и кино, телеведущая Эвелина Бледанс, режиссер Московского Художественного театра имени Чехова Николай Скорик, а также советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр Михаил Богдасаров, чемпион Высшей лиги Международного Союза КВН в составе команды «Союз» Елена Гущина и многие другие.

Бурятию представили 35 участников. Из более чем 800 творческих работ бурятские студенты отметились в пяти номинациях и вошли в тройку призёров, сообщает пресс-служба КВН-движения Бурятии.

Марк Бронштейн и ДАРТ КРЮ (БГУ) получил спецприз в номинации «Битбокс». Аяс Допай (ВСГИК) занял 2-е место в номинации «Видеоблог». Екатерина Булгатова (БГУ) стала третьей в цирковом искусстве. Как призналась артистка, для неё это большая победа и стимул.

- Это огромная победа и стимул для дальнейшего развития! Эта поездка в Ставрополь запомнится мне навсегда: это тепло, это люди, это эмоции и это победа. Благодарна всем, кто меня всячески поддерживал! – написала Екатерина Булгатова в профиле социальной сети «Инстаграм».

Аяс Дамдын (ВСГИК) стал одним из лучших в номинации «Народный вокал» и занял 2 место. Артист впечатлил членов жюри.

- Я, конечно, знал, что бурятский фольклор эволюционирует, но такой интерпретации не видел ещё никогда. Я не знаю, о чём эта песня, но это был такой перфоманс на сцене. В следующий раз хочется, чтобы это был уже какой-то такой бурятский Овечкин, - сказал член жюри фестиваля, педагог по вокалу, аранжировщик и продюсер вокала шоу «Фабрика звёзд» Владимир Коробка.

Почти победный современный танец показали также представители команды Бурятии – ДАРТ КРЮ (БГУ). Они стали вторыми.

- Скажу так, что для Бурятии - этот успех и озвученный призопад можно считать обильным. После долгой засухи в молодёжном студенческом творчестве.
Короче говоря, уже весной мы собрали нехилый урожай для того, чтобы 31 декабря сказать - да этот год был успешный для студенческого творчества и молодёжной политики скромного региона, - отметил директор фестиваля «Студенческая весна» в Бурятии, руководитель КВН-движения республики Чингис Болотов.

Добавим, вокальные и танцевальные номера бурятских артистов вошли в гала-концерт «Российской Студенческой весны» - это выступления Аяса Дамдына (ВСГИК), Андрея Балагунова (БГУ) и ансамбля «Байкальские волны» БГУ.

Помимо конкурса, студенты посетили концерты группы Би-2, певицы Ёлки и рэпера Мота, встретились с другими звёздами шоу-бизнеса, культуры и искусства. Работало экскурсионное бюро фестиваля.

В федеральном проекте студенческого творчества участвовали 2700 человек из 80 регионов России. В общекомандном зачете лауреатами стали творческие коллективы Ханты-Мансийского автономного округа (3-е место), Саратовской области (2-е место). Победители всероссийского фестиваля – команда Кемеровской области. В следующем году «Российская студенческая весна» пройдёт в городе Пермь.   
 
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