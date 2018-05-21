Полицейские Бурятии провели школьникам зарядку

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Также детям рассказали о некоторых правах и обязанностях



Полицейские Бурятии провели для школьников из гимназии «Зарядка со стражем порядка», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



- Началось мероприятие с энергичной зарядки, которую пятиклассники вместе с полицейскими сделали ранним утром под зажигательную музыку. Простые, но эффективные движения позволили ребятам быстро проснуться и подготовиться к восприятию новых знаний, - уточняют в пресс-службе детали мероприятия.



Затем сотрудники правового отдела Феликс Шульгин и Алексей Степанов поговорили с ребятами о правах и обязанностях, о правилах безопасного поведения в обществе и дома. В конце мероприятия полицейские ответили на вопросы.

