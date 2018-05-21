Также детям рассказали о некоторых правах и обязанностях
Полицейские Бурятии провели для школьников из гимназии «Зарядка со стражем порядка», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
- Началось мероприятие с энергичной зарядки, которую пятиклассники вместе с полицейскими сделали ранним утром под зажигательную музыку. Простые, но эффективные движения позволили ребятам быстро проснуться и подготовиться к восприятию новых знаний, - уточняют в пресс-службе детали мероприятия.
Затем сотрудники правового отдела Феликс Шульгин и Алексей Степанов поговорили с ребятами о правах и обязанностях, о правилах безопасного поведения в обществе и дома. В конце мероприятия полицейские ответили на вопросы.
Полицейские Бурятии провели школьникам зарядку
Общество, Фото:
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