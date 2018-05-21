Руководитель районного управления в Бурятии принял работы без акта

Чиновника оштрафовали за нарушение закона
Прокуратура Муйского района проверила управление городского хозяйства и имущества администрации посёлка Таксимо.
Установлено, что при исполнении муниципального контракта с ООО «Восточно-Сибирская компания», в нарушение требований закона о закупках муниципальное учреждение перечислило почти 1,2 миллиона рублей на счёт компании без подписанного акта приёмки выполненных работ.
На руководителя управления городского хозяйства и имущества, принявшего решение об оплате работ, было возбуждено административное дело за нарушение срока и порядка оплаты товаров.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Бурятии, рассмотрев постановление прокурора, назначило чиновнику штраф 30 тысяч рублей.
Постановление по делу об административном правонарушении не обжаловано и вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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