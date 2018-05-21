21 Мая

20 Мая

Популярное

Руководитель районного управления в Бурятии принял работы без акта

Общество, 
Чиновника оштрафовали за нарушение закона

Прокуратура Муйского района проверила управление городского хозяйства и имущества администрации посёлка Таксимо.

Установлено, что при исполнении муниципального контракта с ООО «Восточно-Сибирская компания», в нарушение требований закона о закупках муниципальное учреждение перечислило почти 1,2 миллиона рублей на счёт компании без подписанного акта приёмки выполненных работ.

На руководителя управления городского хозяйства и имущества, принявшего решение об оплате работ, было возбуждено административное дело за нарушение срока и порядка оплаты товаров.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Бурятии, рассмотрев постановление прокурора, назначило чиновнику штраф 30 тысяч рублей.

Постановление по делу об административном правонарушении не обжаловано и вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Лесхозы Бурятии не были укомплектованы инструментами
Общество, 21.05.2018
Прокуратура выявила нарушения в Джидинском, Кабанском и Кяхтинском районе
В Бурятии ветрено и максимум до +13
Общество, 21.05.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 21 мая в республике местами выпадут небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью грозы
Жители Бурятии могут помочь своей участнице выиграть шоу «Ты супер!»
Жители Бурятии могут помочь своей участнице выиграть шоу «Ты супер!»
Общество, 20.05.2018
Василина Понамарёва из Бурятии за свои 9 лет прошла путь от необходимости добывать еду на мусорке до финала телешоу НТВ. ВИДЕО  
В Иркутске ищут детей для съёмок в фильме о футболисте Ещенко
В Иркутске ищут детей для съёмок в фильме о футболисте Ещенко
Общество, 20.05.2018
В Иркутске снимают фильм о футболисте «Спартака» и сборной России Андрее Ещенко
В лесах Улан-Удэ прошёл «Российский азимут» (фоторепортаж)
В лесах Улан-Удэ прошёл «Российский азимут» (фоторепортаж)
Общество, 20.05.2018
«Байкал-Dailу» представляет итоги и фоторепортаж Сергея Тарасенко с одного из самых массовых состязаний – «Российский азимут»
Митинг в защиту Байкала пройдёт в Иркутске
Митинг в защиту Байкала пройдёт в Иркутске
Общество, 20.05.2018
Мероприятие в защиту Байкала состоится во вторник, 22 мая, в Иркутске
МЧС рассказало жителям Бурятии о действиях при пропаже ребёнка
МЧС рассказало жителям Бурятии о действиях при пропаже ребёнка
Общество, 20.05.2018
ГУ МЧС по Бурятии опубликовало инструкцию, что предпринять, если ребёнок потерялся
В Улан-Удэ развивают адаптивный конный спорт
В Улан-Удэ развивают адаптивный конный спорт
Общество, 20.05.2018
19 мая в Улан-Удэ открылось первенство города по конному спорту среди детей с ограниченными возможностями
Улан-удэнка получила гран-при фестиваля МЧС «Звезда спасения»
Улан-удэнка получила гран-при фестиваля МЧС «Звезда спасения»
Общество, 20.05.2018
Лучшие детские коллективы России собрались в московском Музее Победы
В Бурятии сегодня резко похолодает
В Бурятии сегодня резко похолодает
Общество, 20.05.2018
Ожидаются сильные порывы ветра и пыльные бури
В улан-удэнском Загорске три дня подряд отключают свет
В улан-удэнском Загорске три дня подряд отключают свет
Общество, 19.05.2018
Жильцы нескольких улиц не успевают даже вскипятить чайник
Улан-удэнский колледж и три дома остались без воды
Общество, 19.05.2018
Отключение произошло в Октябрьском районе
Скульптура Даши Намдакова попала на обложку Vogue
Скульптура Даши Намдакова попала на обложку Vogue
Общество, 19.05.2018
«Царица» стала ярким композиционным центром фотосессии французского дизайнера
Из Улан-Удэ можно будет улететь в Хайлар и Маньчжурию
Из Улан-Удэ можно будет улететь в Хайлар и Маньчжурию
Общество, 19.05.2018
Из столицы Бурятии будут рейсы два раза в неделю

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^