Руководитель районного управления в Бурятии принял работы без акта

Чиновника оштрафовали за нарушение закона



Прокуратура Муйского района проверила управление городского хозяйства и имущества администрации посёлка Таксимо.



Установлено, что при исполнении муниципального контракта с ООО «Восточно-Сибирская компания», в нарушение требований закона о закупках муниципальное учреждение перечислило почти 1,2 миллиона рублей на счёт компании без подписанного акта приёмки выполненных работ.



На руководителя управления городского хозяйства и имущества, принявшего решение об оплате работ, было возбуждено административное дело за нарушение срока и порядка оплаты товаров.



Управление Федеральной антимонопольной службы по Бурятии, рассмотрев постановление прокурора, назначило чиновнику штраф 30 тысяч рублей.



Постановление по делу об административном правонарушении не обжаловано и вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



