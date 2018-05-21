Сильный ветер в Улан-Удэ обрушил деревья и заборы









































Накануне в столице Бурятии разыгралась непогода. Днём дул сильный холодный ветер, местами прошли пыльные бури. Не обошлось без последствий. Ветер повалил неустойчивые конструкции и деревья. В большинстве случаев пострадали припаркованные автомобили. О человеческих жертвах на данный момент не известно.К вечеру над городом сгустились тучи и к ветру добавился град, в пригороде - снег. Горожане активно фотографировали капризы весенней погоды и делились кадрами в соцсетях.«Май 2018 года. 18-ый квартал. Град.»«В Сотниково снег»«Град выпал. Что с погодой?» - пишут улан-удэнцы.Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии также сохранится ветреная погода. Местами синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью возможны грозы.